رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفائزين فى أولمبياد الشركات الناشئة

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت فعاليات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، والتى نظمتها إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور رشدى شوقى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق صندوق المبتكرين والنوابغ بجامعة كفر الشيخ.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن المشاريع الفائزة بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فى المسار الطلابى فريق snaillo moon والذى يهدف إلى استكشاف الممارسات والابتكار فى استخراج الكولاجين من الحلزون واستخدام المنتجات الثانويه، وفاز بالمركز الثانى فريق جويا goia وهو المشروع الأول من نوعه فى مجال المتاحف الذكية والإرشاد السياحى، ويهدف لربط الإمكانيات التكنولوجية بقطاع السياحة والأثار بمصر، وفاز بالمركز الثالث فريق toxic team وهو مشروع يقدم حلاً مبتكراً قائماً على الويب يهدف إلى تبسيط وتيسير عملية التشخيص لمرضى الأورام الدماغية، وفى المسار البحثى للخريجين فاز بالمركز الثالث فريق shii ne والذى يهدف مشروعه إلى استخدام جلد سمك البلطى لاستخراج الكولاجين البحرى واستخدامه فى مستحضرات تجميلية وعلاجية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى بناء اقتصاد المعرفة، مثمناً دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة، مضيفاً أن إدارة الجامعة تقديم كافة أوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، مشيراً إلى أن المشاريع جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التى اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفًا أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية قادرة على الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، بهدف تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بطلبة الجامعة حيث أنهم قادرون على الإبداع والابتكار فى كافة المجالات، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم الدعم المادى والمعنوى لهم، موكداً على أن مشروع أولمبياد الشركات الناشئة يستهدف طلاب وباحثى الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون فى تطويرها إلى نموذج عمل حقيقى، وإنشاء شركة ناشئة.

وفى ذات السياق أشار الدكتور رشدى شوقى العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق صندوق المبتكرين والنوابغ بجامعة كفر الشيخ، أن الصندوق يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتنفيذ، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، ومساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

جدير بالذكر أن مزايا المشاركة فى برنامج أولمبياد الشركات الناشئة تشمل تمويل الشركات الفائزة بحد اقصى 500 ألف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه، والمشاركة فى برنامج Genz التلفزيونى، والتدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوى الخبرة.



تكريم أصحاب المشروعات الناشئة



مشروع حاز على المركز الثالث



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