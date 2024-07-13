اليوم السابع
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انطلاق أولى حلقات برنامج "المهرجان" على dmc.. يرصد فعاليات مهرجان العلمين

السبت، 13 يوليو 2024 10:43 م
انطلاق أولى حلقات برنامج "المهرجان" على dmc.. يرصد فعاليات مهرجان العلمين جاسمين طه زكى
كتب محمد شعلان

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انطلقت أولى حلقات برنامج "المهرجان" على قناة dmc عن مهرجان العلمين، حيث يتناول فعاليات مهرجان العلمين وإقبال الجمهور على الحفلات، ويعرض البرنامج من الساعة 10 إلى 11 مساء من السبت إلى الثلاثاء.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.
 







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