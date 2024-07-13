العاهل الأردنى يؤكد ضرورة التوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ضرورة التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى دور المجتمع الدولى فى الدفع بهذا الاتجاه.



جاء ذلك خلال لقائه فى مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، بمجموعة من حكام الولايات من الحزبين الجمهورى والديمقراطي، لبحث التطورات الإقليمية والأوضاع الخطيرة فى غزة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين الأردن وولاياتهم بشتى المجالات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم /السبت/.



وشدد الملك عبدالله، على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصولها بشكل مستمر وآمن إلى مختلف مناطق القطاع، محذرا من الأوضاع الخطيرة فى الضفة الغربية، والتى إن استمرت قد تؤدى إلى صراع أوسع فى الإقليم.



كما تطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات توسيع التعاون بين الأردن ومختلف الولايات، والاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها كل ولاية، خاصة ضمن القطاعات التى ترتكز إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما تم استعراض الميزات والفرص التى يتمتع بها الأردن فى قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة المياه، والطاقة، والتعدين، والصناعة، والتعليم التقنى، والسياحة، والريادة، والرعاية الصحية، والتجارة والخدمات اللوجستية، والتخطيط الحضرى.