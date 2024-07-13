الإعلام الأمنى العراقى: مقتل عدد من الإرهابيين فى عملية أمنية بديالى

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم /السبت/، مقتل عدد من الإرهابيين فى عملية أمنية بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد.



وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بعد أن شرعت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية أمنية فى بساتين العيط، حيث حاصرت القطاعات الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة، وقتلت عددا منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم، مشيرة إلى مقتل أيضا عدد من القوات الأمنية وإصابة آخرين.



وأكدت الخلية أن العملية لا تزال مستمرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، موضحة أن القطاعات الأمنية تعمل على تمشيط المنطقة بشكل دقيق.



يذكر أن العملية الأمنية فى العراق التى نفذت، يوم أمس /الجمعة/، فى بساتين العيط، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى "أبو الحارث"، ما يسمى مسئول خان بنى سعد ضمن قاطع ديالى.