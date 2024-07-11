اليوم السابع
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1.2 مليار جنيه نفقات صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بموازنة العام الجارى

الخميس، 11 يوليو 2024 01:30 ص
1.2 مليار جنيه نفقات صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بموازنة العام الجارى مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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خصصت الحكومة مبلغ وقدره مليار و152 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري 2024/2025، والتى بدأ العمل بها فى أول شهر يوليو 2024، كنفقات صيانة وتطهير لوسائل الرى والصرف، وذلك مقابل مليار و143 مليون جنيه العام السابق 2024/2023.

 

تأتى تلك المخصصات ضمن النفقات الخدمية (الصيانة) بالباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، والتى تكمن أهميتها فى كونها تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلاب بالمدارس، كما تضم نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضًا اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، مقابل حق الانتفاع بمبانى العاصمة الإدارية الجديدة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

 

جدير بالذكر، أن حجم مخصصات شراء السلع والخدمات تقدر بنحو 166 مليارا و704 ملايين جنيه، تقسم بواقع 81 مليارا و516 مليون جنيه للسلع، و71 مليارات و127 مليون جنيه للخدمات، فيما بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة تبلغ نحو 14 مليارا و60 مليون جنيه.







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الصرف

السلع والخدمات

الصيانة




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