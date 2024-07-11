مقتل شخص وإصابة آخر إثر غارات جوية روسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بأوكرانيا، فاديم فيلاشكين، الاربعاء، إن شخصاً قُتل وأصيب آخر إثر غارات جوية روسية بالمنطقة.



وأضاف فيلاشكين، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم: "قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخر نتيجة لقصف منطقة نوفويكونوميشن في منطقة هروديفكا" بدونيتسك.



وأوضحت الوكالة الأوكرانية، أن الروس نفذوا غارتين جويتين على القرية، ودمروا 3 منازل ومبنى خارجي، وألحقوا أضرارا بـ 16 منزلا خاصاً، مضيفاً أن "هذه مجرد معلومات أولية وسيتم تحديد العواقب النهائية للقصف مع مرور الوقت".



وفي وقت سابق، ذكرت "يوكرينفورم" أنه في 9 يوليو قُتل وأصيب 8 أشخاص في منطقة دونيتسك نتيجة غارات روسية أخرى.