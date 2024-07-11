محافظ القليوبية يتصل تليفونياً بالأولى على الدبلوم الزراعى

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اتصالاً هاتفياً بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، لتهنئة الطالبة هاجر خالد إبراهيم لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى الزراعى، من مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة قسم تصنيع غذائى بمجموع 87.5%.

وخلال الاتصال أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء القليوبية فى مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام.

كما أعربت الطالبة عن سعادتها باتصال محافظ القليوبية، وتقديرها لهذه اللفتة الطبية، وحرص المحافظ ونائبته على أن يكونا أول المهنئين لها بالتفوق والنجاح، وقد وجه المحافظ الشكر والامتنان لأسرتها التى قدمت لها كل الدعم والرعاية حتى تصل لهذه المكانة، وتكون فى مقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية.

كما توجه محافظ القليوبية بالتهنئة لكافة أبناء القليوبية الناجحين والمتفوقين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة ليكونوا مشاركين فى بناء ونهضة وطنهم، وموجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوا بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة، وأشاد محافظ القليوبية بالعاملين بقطاع التربية والتعليم، مثمنا الجهود المميزة التى بذلتها منظومة إدارة ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالى.