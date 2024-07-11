محافظ الإسماعيلية يوجِّه بفحص تراخيص الأدوار الجديدة بعدد من العمارات

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية بعدة مناطق بمدينة الإسماعيلية.

وخلال الجولة لوحظ وجود أعمال بناء وتعلية لأدوار بعدد من العمارات السكنية في منطقة جاردن سيتي بجوار مسجد أبو المجد التابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور وجَّه "أكرم" بفحص تراخيص العمارات السكنية من قِبل الوحدة المحلية لحي ثالث.

وأثناء الجولة تفقد أكرم حديقة الإذاعة والتلفزيون أمام النادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد كما لاحظ وجود أماكن عشوائية لتجميع القمامة في منطقة المروة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون وخلف مصنع الكوكاكولا ونفق النجدة القديم بطريق الكوكاكولا.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية عدة مناطق بحي أول مدينة الإسماعيلية منها المنطقة بجوار نفق جمال عبد الناصر ومنطقة قسم أول القديم بشارع السلطان حسين ومنطقة ميدان شامبليون هذا إلى جانب منطقة الممر أمام نادي الشجرة التابعة لحي ثان الإسماعيلية، ولاحظ وجود بعض القمامة والرمال.

وقد كلف محافظ الإسماعيلية رؤساء الثلاث أحياء باتخاذ اللازم نحو إزالة المخلفات ومتابعة النظافة في كافة المناطق بالحي، وعلى الفور توجه عمال النظافة بالوحدة المحلية لحي أول وثان وثالث وقاموا بإزالة كافة المخلفات من تلك المناطق واستمر العمل طوال اليوم.

كما قام "أكرم" بجولة تفقدية داخل سوق السمك النموذجي التابع لحي أول مدينة الإسماعيلية.

مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عدم إلقاء مياه غسل ونظافة الأسماك ومخلفات التنظيف داخل السوق النموذجي وعلى الطرق المجاورة له، مؤكدًا على مراعاة التخلص الآمن من تلك المخلفات؛ وذلك حفاظًا على البيئة.

وقد كلف "أكرم" مسئول السوق بمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الحفاظ على نظافة السوق، مناشدًا أصحاب الفروشات ومحال الأسماك بالسوق بتجميع تلك المخلفات والتخلص الآمن منها بما لا يضر البيئة.

كما أكد على حرصه البالغ على إعادة الشكل الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن ملف النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات هى أولى اهتماماته، نظرًا لما تسببه تجمعات القمامة من انتشار الأمراض والأوبئة والكلاب الضالة والحشرات الطائرة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بمتابعة هذا الملف بما يليق باسم محافظة الإسماعيلية.

