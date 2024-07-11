محاضرات حول رواد شعر العامية وورش فنون تشكيلية ورسم لأطفال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "رواد شعر العامية" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، موضحاً أن تاريخ شعر العامية يمتد فى مصر إلى مئات السنين، ويعتبر ابن عروس رائد شعر العامية المصرية، ويأتى فؤاد ليحمل الراية وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودى وسيد حجاب، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد الجنابي والقى قصائد غنائية متنوعة.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاورى بعنوان "كان زمان"، وبجانب ذلك أعد القصر عرض إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر بعنوان "عشقناك يا طه"، كما نفذ القصر ورشة عمل علاقة ميداليات من بكر خيط، نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة بكر خيط وخيط خيش ونصف لولى ومسدس شمع.

فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بمناسبة ثورة 30 يونيو نفذتها حجاجية خيرى بمشاركة رواد المكتبة، كما أعدت المكتبة دورى ثقافى قدمته وردة حسن، وأعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر قدمتها إيمان صلاح، كما أعد القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها زكريا بدري، ونفذ القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "الحمار الكسلان" أداء نيرمين البير، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



محاضرات ثقافية حول رواد شعر العامية بقصر ثقافة أرمنت



مسرح عرائس لدعم الاطفال فى قصور الثقافة بالأقصر



ورش حكى للأطفال فى قصور ثقافة الأقصر