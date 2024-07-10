6 معلومات هامة عن أكبر مسجد مطل على قناة السويس فى بورسعيد.. تعرف عليها

بورسعيد - محمد عزام

يقع مسجد المجمع الإسلامى بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد، على إحدى ضفتى قناة السويس مما يلفت أنظار السفن المارة، وتجذب إطلالته عيون المشاهدين، وخاصة الزينة التى تزين مأذنتى المسجد الشاهقة الإرتفاع خلال شهر رمضان المبارك.

وينشر "اليوم السابع"، أهم 10 معلومات عن المجمع الإسلامى وهى:

1) وضع الملك فاروق حجر الأساس للجامع الكبير فى مدينة بورفؤاد

2) أصدر رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات فى أبريل من عام 1977 أوامره بإنشاء مجمع إسلامى ضخم بمدخل المجرى الملاحى للقناة.



3) تم افتتاح المسجد رسميا عام 1994 على أرض نادى الشباب بمدخل مدينة بورفؤاد.



4) يطلق على المسجد حاليا اسم المسجد الكبير ببورفؤاد.

5) يعلو جسم المسجد مئذنتين شاهقتين على ارتفاع 60 مترا وتعلوهما الميكروفونات ليصل صوت أذان الصلاة أرجاء المناطق المجاورة.

6) يصعد للمسجد بأثنى وعشرون درجة له وأربع قباب صغيره تتوسطهم قبة ضخمة.



مسجد المجمع