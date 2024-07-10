اليوم السابع
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36 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 104 لجنة بالمنوفية.. مباشر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:11 ص
36 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 104 لجنة بالمنوفية.. مباشر طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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يؤدى 36 ألفا و712 طالب وطالب بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، إمتحان مادتى الجيولوحيا  للشعبة العلمية  وعلم النفس  للشعبة الأدبية، داخل 104 لجنة على مستوى المحافظة بأكملها، وسط حالة التواجد الأمنى المكثف من قبل قوات الأمن أمام اللجان .

وتابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الرابع، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتى الجيولوجيا وعلم النفس، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة .

هذا وقد حرص االفولى علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

جدير بالذكر أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش  وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية ، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .


يذكر أن  اللجان الامتحانية 104 لجنة ، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان  36721  طالباً وطالبة ، منهم   7486   للشعبة الأدبية ،  23285 للشعبة العلمية علوم  ، و للشعبة العلمية رياضيات 5960   .

 







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