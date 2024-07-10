اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب المخا باليمن

الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:18 ص
هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب المخا باليمن البحرية البريطانية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، فيما أبلغ ربان السفينة عن انفجار في مكان قريب لكن الطاقم والسفينة بخير.

وحدثت واقعة مشابهة، الثلاثاء، حيث قالت نفس الهيئة إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 180 ميلاً بحرياً شرق ميناء نشطون في اليمن.

وتطلق جماعة "الحوثي" في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين، في ظل توسع الاضطراب الناجم عن حرب إسرائيل على قطاع غزة.







المخا

اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

الحوثيين




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة