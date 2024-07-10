مسؤولة أممية تعرب عن صدمتها من استهداف مستشفيات متخصصة للأطفال فى أوكرانيا

هند المغربي

أعربت مساعدة الأمين العام لـ الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا عن الصدمة إزاء الضربات الصاروخية القاتلة التي شُنَت على عدة مدن في أوكرانيا منها كييف، وكريفي ريه، وبوكروفسك، ودنيبرو، وغيرها من المراكز الحضرية.

وفي إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا قالت المسؤولة الأممية إن تلك الهجمات أصابت بنية أساسية رئيسية للطاقة، فضلا عن اثنين من المستشفيات المتخصصة الرئيسية للأطفال والنساء في البلاد.

وأضافت المسؤولة الأممية أن التقارير تفيد بأن 27 مدنيا بمن فيهم أربعة أطفال قتلوا، فيما أصيب 117 شخصا، بينهم سبعة أطفال، في تلك الهجمات. وكررت الإدانات القوية من قبل الأمين العام لـ الأمم المتحدة وآخرين لتلك الهجمات المؤسفة وقالت المسؤولة الأممية إن "توجيه هجمات متعمدة ضد مستشفى يتمتع بالحماية يعد جريمة حرب، ويجب محاسبة الجناة".

وشددت على أن هذه الحوادث هي جزء من نمط مقلق للغاية من الهجمات المنهجية التي تُلحِق الضرر بالرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع أنحاء أوكرانيا، مضيفة أن تلك الهجمات تكثفت منذ ربيع عام 2024 ودعت مجلس الأمن وجميع أعضائه إلى دعم كل الجهود الرامية إلى ضمان احترام القانون الدولي وإنهاء المعاناة والدمار.



