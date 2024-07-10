محافظ كفرالشيخ للفلسطينيين بمستشفى مركز الأورام: أنتم فى بلدكم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏زارّ اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الأشقاء الفلسطينيين مصابي أحداث غزة، بمستشفى مركز الأورام، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والبالغ عددهم 57 شخص، واطمأنّ عليهم مؤكداً على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، ورعاية أسرهم، وتلبية كل احتياجاتهم، قائلاً " أنتم في بلدكم الأول ولا ندخر جهداً في خدمتكم، ومعاكم 24 ساعة"، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غـ ـزة، تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

حيث اطمأن محافظ كفرالشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبي بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى الأورام، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وحرص محافظ كفرالشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالى الأطفال وذويهم، متمنيًا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

وقدم المصابين وأسرهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.



جانب من حوار محافظ كفر الشيخ والأطفال من الفلسطينيين



جانب من زيارة المحافظ للفلسطينيين



جولة محافظ كفر الشيخ بمركز الأورام



لقاء محافظ كفر الشيخ بالفلسطينيين