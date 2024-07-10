محافظ الدقهلية يفاجئ 5 مخابز بحملة تفتيش.. ويوقف بطاقات تموين بحوزة شخص واحد

الدقهليه شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء جولة مفاجئة بمدينة أجا تفقد خلالها عدد من المخابز البلدية والسياحية، والتقى المواطنين، واستمع إلى أرائهم ومطالبهم وشكاواهم، للوقوف على مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم لهم .

حيث تفقد اللواء مرزوق عدد 5 مخابز بنطاق مدينة أجا، منهم 4 مخابز للخبز البلدي ومخبز لإنتاج الخبز السياحي .

وقال "المحافظ ": تواجدي يومياً في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة التي سنجوب فيها كل شبر في المحافظه على مدار 24 ساعة، ولن أترك مكانًا بنطاق المحافظة إلا وسأصل إليه من أجل المواطن البسيط .

وأمر اللواء مرزوق بمصادرة كميات كبيرة من الخبز لتواجده مع شخص واحد بدون بطاقات تموينية أو تصريح، ووجه لمفتش التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز التي تخالف شروط صرف الخبز للمواطنين.

كما أمر المحافظ مفتش التموين بوقف عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد غير مالكهم، وشدد على أصحاب المخابز بعدم صرف الخبز إلا لأصحاب البطاقات شخصياً أو أحد أبنائه منعا لضياع حق المواطن وذهاب الدعم لغير مستحقيه.

ووجه اللواء مرزوق باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخابز التي لا تحمل شهادات صحية، مشدداً على سرعة استخراج هذه الشهادات واتخاذ كافة وسائل الأمان داخل المخابز، وكلف المحاسب السيد دايره بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على جميع المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكد من صرف الخبز لمستحقيه ووصول الدعم لهم .