محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمة المواطنين النموذجي المطور بحي غرب

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مركز خدمة المواطنين النموذجي المطور أول أسيوط بمنطقة البيسري بحي غرب والتابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مؤكداً على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة التموينية ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

واطمأن المحافظ ومرافقوه الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المطور الذي يتكون من 8 شباك لتقديم الخدمات للمواطنين للاطمئنان على مدى جودة الخدمات المقدمة لهم وسير العمل به، مشيرًا إلى أن المكتب النموذجي المميكن يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة ‬والتي تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السري وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات وذلك من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما التقى بالمواطنين للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمات والاستماع لشكواهم ومطالبهم مؤكداً على العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.