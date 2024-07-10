محافظة سوهاج تستعد لإطلاق مبادرة " بإيدينا نجمل شوارعنا "

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن استعدادها لإطلاق المبادرة الشبابية" بإيدينا نجمل شوارعنا " وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالاهتمام بملف الشباب والتواصل معهم، ودعم المبادرات الشبابية.

حيث عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اجتماعا مع عدد من شباب سوهاج، من أجل مناقشتهم حول موضوع المبادرة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أن المبادرة تستهدف خلال المرحلة الأولى مدينة سوهاج، وتشمل حملات تنظيف الشوارع، وزراعة الأشجار، ورسم الجداريات الفنية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تثقيفية حول أهمية الحفاظ على البيئة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد " عبد الهادي " على أهمية المبادرة في تعزيز الوعي البيئي بين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وغرس روح المسئولية تجاه المجتمع والبيئة، وخلق بيئة صحية وآمنة لسكان سوهاج، مشيرا إلى أنها فرصة للشباب للمشاركة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم، داعيا جميع شباب سوهاج للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة، لافتا إلى العمل على التوسع في المبادرة وتطبيقها خلال المرحلة القادمة على جميع مراكز المحافظة.