اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بالعمرانية وحى جنوب.. صور

الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:23 م
محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بالعمرانية وحى جنوب.. صور مخالفات بناء
كتبت – مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت جهود حي جنوب عن إزالة مخالفات بناء بالعقار 7 بشارع جعفر الفخراني بمنطقة القصبجي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن حي العمرانية حملة، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء، تضمنت استكمال غرف الخدمات بالعقار 320 بشارع الهرم بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادرة من الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

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إزالة مخالفات بناء بالعمرانية
 
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محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء في العمرانية
 
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إزالة مخالفات بناء بالجيزة
 
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إزالة مخالفات بناء بحي جنوب الجيزة
 

 







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