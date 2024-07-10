ماكرون يشارك فى اجتماعات الناتو لتأكيد دعم فرنسا لأوكرانيا

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيشارك فى اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" اليوم وغدا فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" لتأكيد الدعم إلى أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بمناسبة بمرور 75 عاما على تأسيس حلف شمال الأطلسي، أن هذه القمة تعد فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي يواجهها الحلف في وقت تعود فيه الحرب واسعة النطاق من جديد بالقارة الأوروبية.. حيث يلتقي قادة الناتو؛ لمناقشة تعزيز العلاقات المؤسسية بين الحلف وأوكرانيا، فضلا عن فرص انضمام كييف إلى الحلف".

وأضاف البيان "أن القمة تعد فرصة للتأكيد مجددا على الدعم الهائل الذي تقدمه فرنسا وشركاؤها لأوكرانيا وأن تكون هذه الجهود طويلة الأمد.. وتلعب أوروبا دورها الكامل في هذه الجهود، وستكون القمة بمثابة تذكير بالثقل المتزايد على الأوروبيين للدفاع عن القارة، وسيتم تقييم الالتزامات التي تعهد بها الحلفاء لتحقيق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للإنفاق الدفاعي، وفقا للقرارات المعتمدة في قمة حلف الناتو في ويلز 2014".

وأشار إلى أنه من المقرر، أن يصل الرئيس الفرنسي إلى (واشنطن) مساء اليوم، وسيستقبله نظيره الأمريكي جو بايدن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج..كما سيعقد مناقشات ثنائية، أبرزها مع المستشار الألماني أولاف شولتز ثم مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف.. ويختم اليوم بمشاركته في حفل عشاء بالبيت الأبيض يقيمه جو بايدن وزوجته جيل على شرف رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، ومن المقرر أيضا عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيكون متواجدا غدا الخميس.