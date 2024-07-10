عمرو الفقى: الشركة المتحدة جزء من الإعلام المصرى ولدينا دور مجتمعى كبير

كتب سمير حسنى

علق عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما تحدث عنه نقيب الصحفيين خالد البلشي في كلمته في حفل جوائز الصحافة المصرية عن دور الشركة المتحدة في رعاية حفل جوائز الصحافة المصرية ومساعدة إحدى عضوات نقابة الصحفيين، قائلا: "المتحدة جزء من المجتمع الصحفي وأغلب المنتسبين للشركة منتسبين للنقابة، وهو دور الشركة المجتمعي سواء مع نقابة الصحفيين أو نقابة المهن التمثيلية وهو جزء من الواجب على الشركة".

وعن صندوق حماية العاملين بالإعلام، أكد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشركة تتبع مع منتسبي الإعلام بصفة عامة وليس مع منتسبي الشركة فقط سياسة واحدة في دعمهم، ونحن جزء كبير من الإعلام المصري وعلينا دور مجتمعي كبير، ليست المرة الأولى التي نساعد فيها ولن تكون آخر مرة".

وتابع: "الإعلام جزء مهم فى بنيان هذه الدولة وأخذنا على عاتقنا مع بقية المؤسسات الإعلامية الكبيرة في الدولة أن ننهض بهذه الصناعة، ودورنا المجتمعي أن نكون في تكافل سويا ونرعى جميع منتسبي الإعلام في مصر".

وعن شكر خالد البلشي نقيب الصحفيين للشركة، أكد أنه واجب الشركة ودورها المجتمعي الذي يجب أن تقوم به.