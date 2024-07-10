عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة لليوم الـ 278 من الحرب

رام الله (أ ش أ)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، فى غارات للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركزت منذ الفجر على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وفي اليوم الـ 278 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال، وأصيب 10 آخرون، بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة؛ ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38243 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.