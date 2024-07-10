طلاب الحقوق بأسيوط يزورون أكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لعدد من طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة أسيوط برئاسة عميد كلية الحقوق- وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى كافة المجالات.

كان فى استقبال الوفد الزائر مدير كلية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية وكذا مجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة ، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية - والتأكيد على حرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات والإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تم إصطحاب الوفد فى جولة شملت عدد من كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة للتعرف على الإمكانيات اللوجستية به ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.

كما إستكمل الوفد جولته إلى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية) للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .. بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالى ، وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة ثم إختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).

ومن جانبهم، توجه أعضاء الوفد الزائر وعلى رأسهم عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط .. بشكرهم البالغ لوزارة الداخلية على تنظيم تلك الزيارة المُثمرة والبناءة والإشاده بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية فى سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى .. كما أشادوا بقوة التدريبات وتطورها ، مؤكدين حرصهم على تكرار مثل تلك الزيارات التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

