شنطة المصيف فيها إيه.. روشتة دكتور هانى الناظر لــ "اليوم السابع" قبل وفاته

كتبت فاطمة خليل

كان الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، رحمه الله، قد قدم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" قبل وفاته، محتويات لشنطة البحر التى يمكن للمواطنين تجهيزها قبل السفر إلى الشاطئ بحجم كف اليد ويوضع بها كل الإسعافات الأولية اللازمة على شاطئ البحر للأسرة.

شنطة المصيف فيها ايه.. روشتة دكتور هانى الناظر لــ "اليوم السابع" قبل وفاته



وأوضح الناظر أن شنطة البحر يجب أن تحتوى على:



-كريم واقٍ من الشمس "صن بلوك" لدهان الأجزاء المعرضة للشمس ويجب تجديد دهان الجلد به كل ساعتين.



-زجاجة صغيرة بها غسول الكلامينا الملطف للالتهابات، إذا حدث التهاب جلدى بسبب الشمس، بحيث يتم دهانه 3 مرات حال تعرض الجلد للالتهاب.



-زجاجة من البيتادين المطهر حال التعرض لجروح على الشاطئ أثناء السير، حيث إن البيتادين يمنع تلوث الجرح بالبكتيريا.



-زجاجة بها خل لحمايتك من لسعات قنديل البحر، فموسم قناديل البحر فى مصر من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو، ولأن لسعة قنديل البحر تأثيرها قلوى وتسبب حرق الجلد فيمكن استخدام الخل لغسل المكان المصاب حتى يعادل التأثير القلوى وبالتالى لا يحدث التهاب.



-صابونة الجلسرين، يجب أن تضعها فى حقيبة البحر بعد الخروج من الشاطئ لغسل الجسم بها وترطيب الجلد.