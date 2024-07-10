شروط التقدم لمشروعات تطوير الأفكار التطبيقية بمعهد بحوث الإلكترونيات

محمد صبحى

أطلق معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بوزارة التعليم العالى النداء الأول لمشروعات لتطوير الأفكار التطبيقية بعنوان: "ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك"، وذلك في إطار المُبادرة التي أطلقها المعهد؛ لدعم الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية".

وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:

• موافقة معتمدة من جهة عمل المتقدمين بمقترح المشروع المقدم إلى "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

• أن يكون للمشروع المقترح مخرج تطبيقي (منتج).

• ألا يكون مقترح المشروع مقدم في نفس الوقت إلى جهة أخرى.

• أن يلتزم المتقدم للمشروع المقبول بتنفيذ المشروع طبقًا لبنود العقد الذي سيُبرم بينه وبين مدينة العلوم والتكنولوجيا الأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

علمًا بأن أخر موعد للتقديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.

ويهدف النداء إلى مُشاركة الباحثين والمُبتكرين، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية والأهلية ذات الصلة بتخصصات المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (هندسة حاسبات، كليات تكنولوجية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة) للتقدم بمقترحات لمشروعات لتطوير الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية إلى منتجات تسويقية، حيث سيتم دعم تنفيذ المشروعات المقبولة.