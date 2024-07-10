رئيس جامعة دمنهور يبحث رفع كفاءة الطلاب تكنولوجيًا وفقًا لمتطلبات سوق العمل

استقبل الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس -رئيس جامعة دمنهور صباح اليوم الأربعاء وفد أكاديمية إحدى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل التعاون بين الطرفين لخدمة طلاب الجامعة وتعظيم استفادتهم من مجالات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، لتخريج طالب قادر على المنافسة دوليا ومحليا، وتدريب مدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة كلا فى مجال تخصصه.



من جانبه أكد الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس أن هذا التعاون يأتي في إطار الحرص على الاستثمار في العقول الشابة عن طريق إضافة محتوى عملي متطور للاستفادة من التطور التقني العالمي بما يتماشى مع التوجهات العالمية ورؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، بالإضافة إلى تدريب القائمين على التدريس و اعتمادهم من الأكاديمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هو التوجه العالمي الذي تسعى الدول والحكومات والمؤسسات إلى تحقيقه وأنه أصبح ضرورة و لم يعد من الرفاهيات، وذلك بعد الاعتماد على تقديم الخدمات عن بُعد وخاصة في مجال التعليم.

جاء الاجتماع بحضورالأستاذ الدكتورمحمد والي- قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور محمد خيرت- قائم بعمل عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتورراضي السيد - قائم بعمل عميد كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالجامعة.