اليوم السابع
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بنسبة نجاح 98,24%..

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس الإعلام بنظام الساعات المعتمدة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 07:31 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس الإعلام بنظام الساعات المعتمدة رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الإعلام، بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح98,24%.

 

أشار الدكتور أحمد القاصد أن الكلية تضم 6 أقسام هي تخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية (صحافة مطبوعة) ، وتخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية (صحافة الإلكترونية)  ، وتخصص الإتصال التسويقي المتكامل ( العلاقات العامة) ةتخصص الاتصال التسويقي المتكامل (الاعلان ) و تخصص الاذاعة والتليفزيون ( راديو) وتخصص الإذاعة والتليفزيون (تليفزيون).

 

وأضافت الدكتورة ندية القاضى عميد الكلية أن عدد الساعات المعتمدة بالبرامج 129 ساعة دراسية وأن عدد الطلاب الناجحين بالاقسام  335 طالب وطالبة .

 







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