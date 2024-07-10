رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس الإعلام بنظام الساعات المعتمدة

المنوفية - محمد فتحى

أعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الإعلام، بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح98,24%.

أشار الدكتور أحمد القاصد أن الكلية تضم 6 أقسام هي تخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية (صحافة مطبوعة) ، وتخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية (صحافة الإلكترونية) ، وتخصص الإتصال التسويقي المتكامل ( العلاقات العامة) ةتخصص الاتصال التسويقي المتكامل (الاعلان ) و تخصص الاذاعة والتليفزيون ( راديو) وتخصص الإذاعة والتليفزيون (تليفزيون).

وأضافت الدكتورة ندية القاضى عميد الكلية أن عدد الساعات المعتمدة بالبرامج 129 ساعة دراسية وأن عدد الطلاب الناجحين بالاقسام 335 طالب وطالبة .