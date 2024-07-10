رئيس جامعة أسيوط والمحافظ يفتتحان مبنى الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية

اسيوط -هيثم البدرى

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء احتفال الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية؛ بافتتاح المبني الرئيسي بالكلية(Q)؛ وذلك بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد حسني الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد سعد على عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والدكتور إسلام الهلالي عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بالفيوم، والأستاذ أدهم الخطابى مسئول مشروعات التعمير والتمويل ببنك التعمير الألماني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي ، رئيس جامعة أسيوط أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط؛ تعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتكنولوجي فى مصر؛ وتخدم القطاعات الصناعية المختلفة، وتسهم فى تقديم خريجين مدربين على أعلى مستوى من التعليم والمنافسة والكفاءة لسوق العمل المحلي والدولي، مضيفا أن الكلية التكنولوجية بأسيوط امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني، الذي يعد قاطرة التنمية في الدول المتقدمة، لافتاً أن القيادة السياسية لا تدخراً جهداً فى تطوير التعليم الفني من خلال مواكبة أحدث أنظمة التعليم المتقدم في العالم فى هذا المجال؛ مما يسهم فى إعداد خريج مسلح بالمهارات التكنولوجية التى يتطلبها سوق العمل فى القطاعات الصناعية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بالنظام التعليمي المتفرد للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية، ومقرراتها الدراسية المتنوعة؛ والتى تركز على تعليم الطلاب المهارات التقنية والفنية التي تتطلبها الصناعات الحديثة مما يسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية؛ نجحت خلال فترة وجيزة فى تحقيق نقلة نوعية وإضافة مميزة لمجالات التعليم الفني.

يذكر ان المبني الرئيسي للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية يشتمل على خمسة طوابق يضم الطابق الأرضي معمل أساسيات كهربية 1، معمل الإلكترونيات الصناعية، معمل الربوتات، معمل أساسيات الهيدروليك والنيوماتيك، ومعمل أساسيات كهربية ٢، ومعمل متقدم الهيدروليك والنيوماتيك، والطابق الأول يضم؛ معمل العلوم، وورشة التركيبات الكهربائية، وورشة الفحص والصيانة الكهربائية، وورشة التركيبات الكهربائية 2، وورشة عمل أنظمة التيار الخفيف 1، ويضم الطابق الثاني؛ معمل الدوائر الرقمية، ومعمل التحكم الآلي، ومعمل التحكم المنطقي المبرمج، ومعمل التحكم والتشغيل الآلي، ومعمل ميكاترونيات، وورشة التحكم في المحركات.



ويشتمل الطابق الثالث على؛ عدد من المكاتب الإدارية بالإضافة إلى ورشة أساسيات التحكم، وورشة أنظمة التيار الخفيف ٢، ويتكون الطابق الرابع من عدد من المكاتب الإدارية بالإضافة إلى؛ معمل حاسب آلي، ومعمل تكنولوجيا المعلومات، وغرفة نظم المعلومات، وغرفة اجتماعات، وورشة الطاقة المتجددة.