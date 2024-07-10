خارطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد قوى غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول برنامج الحكومة الجديدة والذى يشمل رؤية لخارطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد قوى، حيث تتبنى جذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية والعلمين والمثلث الذهبي.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..- رؤية الحكومة فى برنامجها الجديد.. تتبنى جذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص.. والترويج للفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية والعلمين والمثلث الذهبى.





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