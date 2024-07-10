حل امتحان الجبر 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك

كتبت – مرام محمد

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل قليل، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، في سادس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، إذ انطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، وخاطبت المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، مع وجود جزئيات قليلة من الأسئلة للطالب المتميز.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا).

ويواصل الطلاب امتحاناتهم اليوم بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع، ويؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.























