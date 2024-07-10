جولات مفاجئة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية على المحال التجارية والمخابز

الشرقية - إيمان مهنى

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.

ولضمان رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، وكذلك التأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

وعلى مدار الساعة، توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء برفقة مفتشي الإدارات التموينية بنطاق كلاً من (الإبراهيمية - أبو كبير - حي أول وثان الزقازيق - صان الحجر - منشأة ابو عمر - منيا القمح - كفر صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - مشتول السوق - ديرب نجم ) حيث تم المرور على الأنشطة التجارية المختلفه والمخابز لمراجعة صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتوافر الشهادات الصحية للعاملين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.