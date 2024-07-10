جامعة قناة السويس تساهم فى المنتدى الدولى "من الشباب لأجل الشباب" فى أذربيجان

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه وتقديره لمشاركة الطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد جامعة قناة السويس في المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في أذربيجان، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام الجامعة بدعم طلابها وتمكينهم من المشاركة في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة ستواصل دعم طلابها لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني.

جاء ذلك عقب عودة الطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس وسفير الشباب للسلام لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، من المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" باذربيجان، والذي تلاه لقاءه بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ للاطلاع على نتائج ومخرجات المنتدى.

هذا وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الإيسيسكو، معبراً عن سعادته بمخرجات المنتدى والتنفيذ المميز للفعاليات في أذربيجان، لافتاً إلى التمثيل المشرف للطالب كريم عبد الباري في فاعليات المنتدى، خاصة مع تزامن الفعاليات مع عام شباب الإيسيسكو 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنتدى، الذي عُقد في أذربيجان، شهد مشاركة فاعلة من الطالب كريم عبد الباري، حيث قدم إسهامات قيمة في جلسات المنتدى وورش العمل المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأوضح "عبد الباري" أن مشاركته ركزت على إبراز دور الشباب في صناعة السلام والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف الدول.

وأعرب الطالب كريم عبد الباري عن شكره للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر للشباب المصري ومبادراتهم، وبيّن أن المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" كان فرصة قيمة للتعلم والتبادل الثقافي، مؤكداً على إيمان جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور بأهمية استثمار هذه الفرص لتعزيز دور الشباب في بناء مجتمعاتهم.

شارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الإيسيسكو بالمملكة المغربية، الدكتورة سالي مبروك، مدير ديوان منظمة الإيسيسكو، والدكتورة ساندي سالم، سفير شباب لدى الإيسيسكو عن أذربيجان، بالإضافة إلى مساعدي ومعاوني الوزير.

تأتي هذه المشاركة من جامعة قناة السويس تأكيداً على دورها الفاعل في المحافل الدولية وإبرازاً لإسهامات طلابها في قضايا الشباب والتنمية، مما يعزز من مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر.

