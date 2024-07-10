اليوم السابع
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تصل 45 ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:23 م
تصل 45 ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأربعاء 10 يوليو حتى الأحد 14 يوليو ، حيث تشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة وبداية ارتفاع فى درجات الحرارة .

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ، كما يلى :


الأربعاء 10 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

الخميس 11 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة  والمحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 45 درجة

الجمعة 12 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 43 درجة  والمحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة  المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 45 درجة

السبت 13 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 43 درجة  والمحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الأحد 14 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة


 







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