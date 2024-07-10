تداول 41 ألف طن و 675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 675 شاحنة و 170 سيارة وشملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 356 شاحنة و 139 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 319 شاحنة و 31 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LUCKY HONG وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، و ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين MAYSA و امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و228 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2095 راكبا بموانيها.