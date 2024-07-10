اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تداول 41 ألف طن و 675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:46 ص
تداول 41 ألف طن و 675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة،  675 شاحنة و 170 سيارة وشملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 356 شاحنة و 139 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000  طن بضائع، 319 شاحنة و 31 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LUCKY HONG وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، و ALCUDIA EXPRESS  بينما تغادر السفينتين MAYSA و امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة  ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و228 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2095 راكبا بموانيها.

 







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