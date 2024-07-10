تجربة جديدة فى بريطانيا فى الخريف لاختبار العمل لمدة 4 أيام فى الأسبوع

كتبت رباب فتحى

بعد نجاح أكبر تجربة فى العالم لاختبار أسبوع العمل لمدة 4 أيام فى المملكة المتحدة، يدرس القائمون على الحملة إعداد مشروع تجريبي جديد فى الخريف حول العمل المرن على أمل أن تكون حكومة حزب العمال أكثر تقبلاً للتغييرات في كيفية عمل الناس.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم فتح المشروع التجريبي أمام الشركات للتسجيل في بداية نوفمبر، على أن يتم تقديم النتائج إلى الحكومة في صيف عام 2025.

واكتسبت حملة أسبوع العمل لمدة أربعة أيام - دون خسارة في الأجر - زخمًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد إلى تغيير التوقعات حول مكان وزمان عمل الناس. وشارك ما مجموعه 61 شركة في أول تجربة بريطانية في عام 2022. ومن بين هذه الشركات، حافظت 54 منها على المشروع بعد عام ونصف. وتم تنفيذ مشاريع أخرى في ألمانيا والبرتغال وإسبانيا وأيسلندا.

وستنظر التجربة الأخيرة أيضًا في سياسات العمل المرنة الأخرى، بما في ذلك أسبوع عمل أقصر، وأوقات بداية وانتهاء مرنة.

وسيتم تشغيل البرنامج التجريبي الجديد بواسطة حملة أسبوع عمل مدته 4 أيام،في المملكة المتحدة وشركة تايمزوايز الاستشارية للعمل المرن، مع بدء التدريب في سبتمبر. وسيقدم الأكاديميون في جامعة كامبريدج وكلية بوسطن ومعهد الحكم الذاتي الدعم البحثي.

وكانت حكومة المحافظين في المملكة المتحدة معادية بشدة لفكرة أسبوع العمل المكون من أربعة أيام. عندما جرب مجلس مقاطعة جنوب كمبريدجشير هذا التغيير، طلب وزير الحكومة المحلية لي رولي من المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الليبراليون "إنهاء التجربة على الفور". وقالت وزارة التسوية التابعة لمايكل جوف في ديسمبر إنها ستنظر في استخدام "الأدوات المالية" لإجبار المجالس على الانصياع.

وقال جو رايل، مدير حملة 4 أيام أسبوعية، إنه يأمل أن تكون حكومة حزب العمال أكثر تقبلاً لتغيير ممارسات العمل.

وقال: "مع وجود حكومة عمالية جديدة، فإن التغيير يلوح في الأفق ونأمل أن نرى أصحاب العمل يتبنون هذا التغيير من خلال الاشتراك في برنامجنا التجريبي".

على عكس ما حدث في عام 2019، لم يُدرج حزب العمال تحت قيادة كير ستارمر أسبوعًا مكونًا من أربعة أيام في بيانه للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تحظى هذه السياسة بالكثير من التأييد بين عدد من أقوى أعضاء الحكومة الجديدة، وكذلك من اتحاد يونيسون المؤثر.



وحثت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، الشركات العام الماضي على النظر في نتائج أول تجربة تجريبية في المملكة المتحدة. وقد قام وزير الطاقة، إد ميليباند، مراراً وتكراراً بعرض الأسبوع المكون من أربعة أيام في بث صوتي وكتاب. اقترحت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ليز كيندال، في مقابلة أجريت معها العام الماضي أن حزب العمال سيأخذ في الاعتبار الأدلة، وأنها تدعم العمل المرن. ومن المفهوم أن وزير الأعمال جوناثان رينولدز التقى بالمدافعين عن هذه السياسة وأعرب عن اهتمامه بالفكرة.



