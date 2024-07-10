بولندا تتعهد بدعم أوكرانيا "طالما استدعى الأمر"

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أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن بلاده ستواصل مساعدتها العسكرية لأوكرانيا "طالما استدعى الأمر"، وذلك تماشيًا مع الاتفاق الأمني الثنائي الشامل الذي وقعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة البولندية وارسو.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن زيلينسكي كان قد توجه إلى وارسو في أعقاب الهجوم الذي شنته روسيا على كييف في الساعات الأولى من اليوم نفسه، والذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا، من بينهم اثنان في مستشفى للأطفال.



ووفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تنص سياسة بولندا على مساعدة أوكرانيا، على أساس ثنائي ومن خلال التعاون مع الحلفاء والشركاء، مع الحفاظ على تفوقها الدفاعي والعسكري النوعي وسط تحول سياسي وأمني إقليمي سريع وغير مؤكد ومليء بالتحديات.



كما تعهدت بولندا على تقديم "العديد من حزم المساعدة العسكرية الكبيرة" ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا في عام 2024 وفي العقد المقبل.



ومنذ بداية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، كانت بولندا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، حيث قدمت مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها ما يقرب من 0.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي حتى الآن.