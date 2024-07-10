بايدن يعد بمزيد من التعزيزات العسكرية لكييف فى ذكرى تأسيس الناتو

أنس حبيب

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاحتفال بذكرى تأسيس تحالف الناتو في عام 1949 أن أوكرانيا سوف تتحصل على المزيد من المساعدات العكسرية التي سوف تجعلها قادرة على مواجهة الغزو الروسى الذى بدأ منذ ما يربو على عامين، مضيفا أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى هم إيطاليا، هولندا، رومانيا، وألمانيا سوف يزودون كييف بالمزيد من الدفاعات الجوية لمواجهة القصف الروسى.

وجاءت خطبة بايدن فى قاعة "أندرو ميلون" بواشنطن، وهى نفس القاعة التي شهدت تأسيس تحالف الناتو في يوليو 1949، حيث أكد على حماية التحالف للديمقراطية، في موقف وصفه الكثيرون بالمضاد لموقف غريمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "دونالد ترامب"، حيث أكد الأخير في أكثر من موقف على عدم جدوى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف الأكبر في الساحة الدولية.

وحذر بايدن من توجهات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث قال، "جميعنا نعلم أن أوكرانيا لن تكن الدولة الأخيرة التي ترضخ لبوتين!"، مضيفا أن كييف قادرة على كبح جموح الرئيس الروسى.

ومنح الرئيس الأمريكي بايدن وسام الحرية لأمين عام الناتو "ينس ستولنبرج، مادحا مواقفه وواصفا حنكته السياسية كسبب لاستمرار الناتو في حماية الديمقراطية في أمريكا وغيرها من دول العالم الحر.

وأكد بايدن أن هناك أعضاء من الحزب الحمهورى الأمريكي- عضو خصمه المحتمل ترامب فى سباق الرئاسة- يؤمنون بأهمية دور الناتو في حماية الديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة في الساحة الدولية، مردفا أن عدم وجود الناتو يعنى المزيد من الكوارث الاقتصادية وتهديد أكبر لأمن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.

واقتبس بايدن مقولة للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان، حيث قال، "لو كنت مهدد، فنحن جميعا مهددين، ولو كنت لا تعيش في سلام، فلا نستطيع أن نعيش في سلام"، في إشارة لسياسة تحالف الناتو الذى يضم 32 بلدا.

وتأتى كلمات الرئيس الأمريكي بايدن في وقت يشهد تعرض إحدى مستشفيات كييف لقصف جوى روسى ترك مئات من المصابين وعشرات من القتلى.