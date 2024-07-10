اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف خيام النازحين فى غزة بشكل ممنهج

الأربعاء، 10 يوليو 2024 01:43 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف خيام النازحين فى غزة بشكل ممنهج الوضع فى غزة
كتب سمير حسنى

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قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام النازحين في غزة بشكل ممنهج.


وأضاف النمس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر الفلسطيني اضطر لإغلاق العيادات والنقاط الطبية بمدينة غزة بسبب إخطارات جيش الاحتلال بالإخلاء الفوري، مؤكدا أن الهلال الأحمر يعاني نقصا كبيرا في المستلزمات والمعدات الطبية في ظل استمرار العداون الغاشم على القطاع.


وحذر من أن قطاع غزة يعاني مجاعة حقيقية نتيجة منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، منددا باستمرار غلق المعابر من ما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر.


وطالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإجبارها على احترام القوانين الدولية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 







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