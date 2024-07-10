الكنيسة تكرم الفائزين فى المسابقة الثقافية للتربية الدينية بدشنا

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية دشنا، أمس، احتفالية خاصة للفائزين والفائزات من المتفوقين فى المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في مقر المطرانية وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران الإيبارشية.

وشهد الحفل مدير عام إدارة دشنا التعليمية وعدد من القيادات بالإدارة وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وتضمن الحفل كلمة ألقاها الأنبا تكلا أشاد خلالها بجهود القائمين على المسابقة بالإدارة التعليمية في دشنا، وفي الختام سلّم نيافته الجوائز التقديرية والهدايا التذكارية على الفائزين، والذين بلغ عددهم 25 طالب وطالبة، و 7 من المدرسين وأولياء الأمور.



تكريم الفائزين



جانب من التكريم