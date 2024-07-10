الصين تطلق تحقيقا بشأن ممارسات الاتحاد الأوروبى التجارية ضدها

بكين (أ ش أ)

أطلقت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، تحقيقا بشأن العوائق التجارية والاستثمارية المتضمنة فى الممارسات ذات الصلة التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى فى التحقيقات التى يجريها بشأن الدعم الذى تحصل عليه شركات أجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - نقلا عن بيان الوزارة - أن التحقيق أُطلق بناءً على طلب من غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، التي تم التحقق من مؤهلاتها ، وتم أيضا التحقق من وثائق الطلب ، مضيفة أنه بموجب لائحة الدعم الأجنبي، أجرى الاتحاد الأوروبى تحقيقات أولية ومتعمقة ومفاجئة بشأن الشركات الصينية المشاركة في قطاعات مثل القاطرات، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح، وأجهزة الفحص الأمني.

ولفتت إلى أنه سيجري فحص ممارسات الاتحاد الأوروبي في هذه التحقيقات ، كما سيشمل دراسات استقصائية وجلسات استماع وأنشطة ميدانية، من أجل جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية ، وبينما من المقرر أن ينتهي التحقيق بحلول 10 يناير 2025، إلا أنه يمكن تمديده إلى 10 أبريل في ظل ظروف خاصة.

