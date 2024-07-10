الأولى على الجمهورية بدبلوم السياحة والفنادق: كنت متوقعة لأننى تعبت الـ3 سنين

بورسعيد - محمد عزام

قالت بسملة مصطفي عزالدين زيدان، الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية "نظام 3 سنوات"، إنها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل لأنها بذلت مجهود كبير خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكدت بسملة في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنها تلقت هاتفاً من نائب َزير التربية والتعليم يبلغها فيه بأنها من أوائل الدبلومات الفنية، وحينها أصيبت بحالة من الصدمة المؤقتة نتيجة الفرحة الشديدة، وبعدها دخلت في فرحة هي وأهلها وأخواتها.



وأضافت، أن أول ما قامت بالاتصال به هم المعلمين في مدرستها الذين بدلوا معها مجهود كبير خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن معلمي تامر - رئيس قسم الباريستا له فضل كبير جدا في هذا الإنجاز الذي حققته بأن اكون من اوائل الجمهورية.



وحصلت بسملة مصطفي، على مجموع 585 من 600 بنسبة 97.5%، لتكون من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية لاسيما في المدارس الفندقية.