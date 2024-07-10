الأولى بالتعليم الفندقى: كان حلم من أحلامى التواجد بقائمة أوائل الجمهورية

كتبت – مرام محمد

حصلت الطالبة لقاء أحمد محمد قنديل، ابنة محافظة القاهرة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (نظام السنوات الثلاث) تكنولوجيا تطبيقية، وذلك بحصولها على نسبة 97.50%.

وعبرت لقاء الطالبة بمدرسة الشهيد نقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، عن سعادتها لتفوقها ونجاحها، مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن حصولها على المركز الأول كانت أجمل مفاجئة بعد فترة فترة طويلة من الجهد والتعب: "شعور جميل، كنت فرحانة جدًا أول ما عرفت الخبر، ومن الفرحة عيطت".

وقالت لقاء إنها كانت دومًا من المفوقين والأوائل على مستوى مدرسته، مضيفة أنها تهتم بدروسها منذ الطفولة، ودومًا ما كانت أسرتها تحفزها على المذاكرة وتدعمها للتفوق والنجاح وحصد أعلى الدرجات، مؤكدة: "كان حلم من أحلامي أكون من أوائل الجمهورية".

وأرجعت دعاء سر تفوقها إلى تنظيم وقتها ومذاكرة دروسها أولًا بأول بانتظام دون ضغط، مشيرة إلى أنها لم تكن تضغط على نفسها في المذاكرة وتمارس حياتها بشكل طبيعي ولم تحصل على دروس خصوصية في أي مادة، خاصة وأن المدرسين بالمدرسة كانوا يشرحون المواد ويراجعون الدروس بشكل دوري، مؤكدة أن التحاقها بالثانوي الفني كان قرارها، رغبة منها في دراسة تخصص مختلف وجديد.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).