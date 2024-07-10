الأردن يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول العربية واليابان

أ ش أ

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية واليابان.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن ذلك جاء خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الياباني العربي الخامس، اليوم الأربعاء، ممثلاً عن الأردن التي تترأس حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بدورته الحالية، حيث أشار الخرابشة إلى أن المنتدى يعكس التاريخ الغني للتعاون والإنجازات المشتركة بين العالم العربي واليابان بمختلف القطاعات مثل التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، لافتا إلى موضوع المنتدى لهذا العام الذي يركز على الانتقال الطاقوي والاستدامة البيئية، ويسلط الضوء على أهمية الشراكة المستمرة في مواجهة التحديات العاجلة.



وأشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني بشراكات سهلت تبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بين الدول العربية واليابان، بما في ذلك المساهمات القيمة من القطاع الخاص، وببرامج تبادل الثقافات والمبادرات التعليمية بين الدول العربية واليابان، التي أغنت المجتمعات وعمّقت التفاهم المتبادل