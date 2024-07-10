اليوم السابع
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إعلام فلسطيني: شــهيد ومصابون فى استهداف مجموعة مواطنين شمال رفح الفلسطينية

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:58 م
إعلام فلسطيني: شــهيد ومصابون فى استهداف مجموعة مواطنين شمال رفح الفلسطينية الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مروحيات عسكرية تجلي الآن جنودا مصابين من قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام فلسطيني، أن مدفعية الاحتلال تقصف بكثافة غربي مدينة غزة، مشيرا إلى ارتقاء شــهيدا ومصابون جراء استهداف مجموعة من المواطنين شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن لواء المظليين أنهى عملية عسكرية في حي الشجاعية بمدينة غزة استمرت نحو أسبوعين.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بانطلاق مسيرة إسرائيلية من تل أبيب نحو القدس المحتلة تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.







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