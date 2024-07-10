إصابة 3 أشخاص بينهم مراقبان لجان ثانوية عامة فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية -شريف الديب ومحمد الحبشي

أصيب ثلاث أشخاص بينهم مراقبين بلجنة امتحانات الثانوية العامة بجروح وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق (المحمودية - دكرنس) أمام قرية عزبة الحنجيري بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكلين نتيجة الإصطدام بالمواجهة على طريق (دكرنس - المحمودية) مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من :" فارس نافع محمد عبده 20 عاما، مقيم عزبة سلامة الربيعة مركز دكرنس ومصاب بكسر بالقدم اليسرى، وجرح قطعى بالقدم اليمنى وجرى نقله الى مستشفى منية النصر، وعبد العال احمد يوسف ابراهيم 59 عاما، مقيم الحسينية محافظة الشرقية، مراقب لجنة امتحانات، وأصيب بكسر بالعمود الفقرى، وجرى نقله الى مستشفى دكرنس، محمد احمد عبد الرحيم محمد 39 عاما الحسينية الشرقية مراقب لجنة امتحانات واصيب بكسر بالفخذ الايمن مع نزيف وجرح قطعى باليد اليسرى وجرى نقله الى مستشفى دكرنس.

تم نقل المصابين الي المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات