اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:19 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التعاقد مع الجهات المعنية، من أجل  توفير السلع الغذائية، ومنتجات  الخضرأوات وألفاكهة واللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضرأوات وألفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17جنيها.

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎البإذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البإذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- ألفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏ألفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيه.

- ألفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ 23.5 جنيه.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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