أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التعاقد مع الجهات المعنية، من أجل توفير السلع الغذائية، ومنتجات الخضرأوات وألفاكهة واللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضرأوات وألفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17جنيها.

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎البإذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البإذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- ألفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏ألفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيه.

- ألفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ 23.5 جنيه.