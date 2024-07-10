أسباب السكتة القلبية للمرة الثانية.. تغييرات صحية ضرورية فى نمط حياتك

كتبت فاطمة خليل

كان نبأ وفاة أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت من أكثر الأخبار التي أحزنت الشعب المصرى بجميع فئاته حتى من غير مشجعى كرة القدم، بعد أن أصيب بسكتة قلبية مفاجئة للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى حينما توقف قلبه في الملعب في شهر مارس الماضى حتى تحسنت حالته الصحية، نتعرف في السطور التالية على أسباب السكتة القلبية للمرة الثانية.



وقال الأطباء إن الضغوط النفسية التي مر بها اللاعب في آخر أسبوعين قبل وفاته قد تكون هي السبب في إصابته.



وبحسب موقع hackensackmeridianhealth نقدم بعض النصائح لمرضى السكتة القلبية للوقاية من الإصابة بها للمرة الثانية:



ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية سيتم إعادة إدخال حوالي 1 من كل 5 أشخاص أصيبوا بنوبة قلبية إلى المستشفى للمرة الثانية في غضون خمس سنوات، حيث إن هناك حوالي 335 ألف نوبة قلبية متكررة كل عام في الولايات المتحدة.



يمكنك اتخاذ خطوات لتجنب نوبة قلبية ثانية، حيث أنه بعد النوبة القلبية الأولية، يتعلق الأمر كله بتخفيف المخاطر وتغيير عاداتك.

الالتزام بالأدوية

بمجرد أن تضع دعامة في قلبك بعد نوبة قلبية، يجب أن تلتزم بالأدوية التي تضمن طول عمر الدعامة بل يقلل أيضًا من احتمالية حدوث نوبة قلبية أخرى.

بالإضافة إلى أدوية سيولة الدم، وحاصرات بيتا والأسبرين، قد يصف طبيبك جرعة عالية من الستاتين.

وبمجرد الإصابة بنوبة قلبية، يجب أن تتناول عقار الستاتين مدى الحياة، ويجب أن تكون جرعة عالية، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.

استمر في زيارة طبيبك

يجب زيارة طبيبك بانتظام لمراقبة ضغط دمك ومناقشة أي أعراض محتملة قد تشير إلى تكرار المرض.

قم بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة

هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يجب عليك إجراؤها لمنع نوبة قلبية ثانية.

أولاً، انظر إلى نظامك الغذائي. في بعض الأحيان، حتى عندما نعتقد أننا نتناول طعامًا صحيًا، فإننا لا نفعل ذلك، غالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية مليئة بالدهون المشبعة والكوليسترول ويميل الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام أيضًا.

فيما يلي تغييرات نمط الحياة الموصى بها:

-قلل من تناولك للأطعمة الدهنية والمقلية والمحملة بالكوليسترول

-تناول كميات أصغر

-الإقلاع عن التدخين

-السيطرة على مستوى التوتر لديك والابتعاد عن الضغوط النفسية

-ممارسة الرياضة بانتظام

مراقبة الأمراض الأخرى

إذا كان لديك أمراض مصاحبة أخرى، مثل مرض السكري، فمن المهم إبقاء تلك الأمراض تحت السيطرة أيضًا. مراقبة مستويات السكر في الدم، والحفاظ على انخفاض ضغط الدم.

إذا التزم مرضى النوبات القلبية بأدويتهم وحافظوا على نمط حياة صحي، فمن النادر الإصابة بنوبة قلبية ثانية.