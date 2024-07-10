أخبار مصر.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أبرز مستهدفات برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى

عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024 ، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

أسماء وصور أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ينشر اليوم السابع" أسماء وصور ودرجات أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حيث أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.





الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال من ثالث أسابيع يوليو حتى انتهاء الصيف.. إنفوجراف

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

علا الشافعى تشيد بالدور المجتمعى للشركة المتحدة: "واقفة فى ضهر كل زميل"

أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير "اليوم السابع" بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها اللامحدود للحالات الإنسانية والمرضية للزملاء الصحفيين أو خارج الوسط الصحفي، معربة عن امتنانها الشديد لجميع المسؤولين في الشركة المتحدة، كاشفة عن أن هناك حالات لم يتم الإعلان عنها نزولا على رغبة الشركة في عدم الإفصاح عن هذه الحالات.

الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غدا والعظمى تصل 45 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

رئيس الوزراء يتابع جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كراسة شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة

حصل اليوم السابع علي كراسة شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والتابع لصندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لقطاع الإسكان والمرافق بـ وزارة الإسكان.

استشهاد 52 فلسطينيا فى 4 مجازر ارتكبها الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رصد 5 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والجبر وعلم النفس للثانوية 2024

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى 419501 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالى 99871 طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 192296 طالبًا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





مزاد على لوحة "أ ع- 11" المميزة يرفع سعرها لـ465 ألف جنيه

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها و صل 465 ألف جنيه، تحمل رقم ( أ ع - 11) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص.





محامى عباس أبو الحسن يتهم مركزا طبيا بالإهمال والتسبب فى فاة الضحية الأولى

اتهم محامى الفنان عباس أبو الحسن في تحقيقات النيابة مع موكله، المركز الطبي الذى استقبل ضحيتى حادث السير، المتهم فيها الفنان، بالإهمال والتسبب في فاة الضحية الأولى.

طرق سداد استكمال مقدم حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديده

ينشر اليوم السآبع طرق استكمال مبلغ مقدم الحجز للحاصلين علي وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة والذي أعلن عنه صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بقطاع الإسكان بوزارة الإسكان.

اتحاد الكرة يعين طاقم حكام إسبانياً بقيادة روخاس لمباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

الأهلي يقترب من حسم صفقة إعارة ديانج إلى الخلود السعودي

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة إعارة المالي اليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصلت المفاوضات المالية إلى مراحل متقدمة.

المثلوثى كلمة السر في إسلام موتيابا لاعب الزمالك

كشف عمر زعلوك وكيل اعمال جمال موتيابا لاعب الزمالك ، والذى أعلن اسلامه خلال الساعات الماضية عن دور لاعبى الزمالك في أعلان اللاعب الأوغندى إسلامه.

قائمة أسرع 10 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

صدرت قائمة بأسرع 10 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 ، ولم تتضمن أي نجم إنجليزي، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

ريال مدريد يكشف عن رقم كيليان مبابى الجديد

أعلن نادي ريال مدريد عن الرقم الذي سيرتديه الدولي الفرنسي كيليان مبابي العب الفريق المنضم حديثًا الى صفوف الميرنجي وموعد طرح قميصه للجماهير قبل تقديمه في مؤتمر صحفي بعد انتهاء مشواره مع منتخب الديوك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا وتختتم مساء الأحد القادم.

تراجع التضخم فى مصر.. جمعية تنمية المشروعات: التراجع استجابة لجهود الدولة للسيطرة على الأسعار.. و"مستثمرى أسيوط": أحكام الرقابة كلمة السر فى التراجع.. و"مستثمرى سوهاج": السر فى زيادة الإنتاج ووفرة معروض السلع

أثار إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المصانع، حيث يرى المستثمرون الدور الكبير الذى لعبته الرقابة على الأسواق فى السيطرة على الأسعار، فضلا عن الإفراج عن المواد الخام ووفرة المعروض من السلع.

للحد من الاستيراد.. "القومى للبحوث" ينجح فى إنتاج خام السيليمارين الدوائى المصرى للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.. حسين درويش: المادة تدخل بصناعة 40 دواء.. وعضو الفريق: قادرون على توفير احتياجات الدولة والتصدير

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه البحث العلمى والابتكار كأداة هامة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمى، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

التحالف الوطنى كتف بكتف لملايين المصريين.. سياسيون: نجح فى رفع كفاءة الخدمات الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.. انتهج استراتيجية بعيدة عن العشوائية لدعم كل أسرة مصرية.. والشباب أكثر الفئات المستفيدة

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرات عديدة لدعم المصريين على كافة الأصعدة، فلم يقتصر دوره عند ملف الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، بل شملت مبادراته لتخدم القطاع الصحي من خلال رفع الوعي الصحي لدى المصريين، بجانب المبادرات التي أخلت الفرحة على قلوب الملايين.

أسرار عملية التحنيط في مصر القديمة.. البداية استخراج المخ عن طريق الأنف.. ثم إزالة الأعضاء الحيوية تدريجيًا باستثناء القلب لتحفظ في أواني كانوبية.. ويتم تجفيف الجسم بعد ذلك بالملح لمنع نمو البكتيريا

كانت عملية التحنيط في مصر القديمة ممارسة معقدة ودقيقة تهدف إلى الحفاظ على الجسد من أجل الحياة الآخرة، كان المصريون يعتقدون أن الحفاظ على الجسد في حالة محفوظة أمر ضروري ليتمكن المتوفى من الانتقال بنجاح إلى الآخرة، تضمنت هذه العملية المعقدة عدة خطوات رئيسية لضمان متانة الجسد.

مصر تدخل مرحلة جديدة.. زيادة إنتاج الغاز والزيت الخام أولوية.. وزير البترول: الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة.. رئيس أباتشى: مصر وجهة استثمارية جاذبة.. وندعمها لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة

يأتى العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية، على رأس أولويات قطاع البترول خلال الفترة الراهنة، حيث جاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية لديها رغبة صادقة فى تكوين مناخ استثمارى جاذب فى كافة المجالات والاستفادة من الخبرات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إعدامات ميدانية للنازحين أبرز جرائم الاحتلال فى اليوم الـ 278 للحرب على غزة.. 80 شهيدا ومصابا بمجزرة "عبسان" شرق خان يونس.. الاحتلال يطالب الفلسطينيين بالنزوح لدير البلح والزوايدة..انطلاق مفاوضات التهدئة في قطر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراته ومدفعيته الثقيلة قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ 278 تواليا، مستهدفة منازل المدنيين وتجمعات النازحين في الشوارع، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

النيابة العامة: ضبط وإحضار السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية

أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين من بعض سائقي السيارات لقيامهم بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت وزارة العمل، عن أن غدا الخميس، 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213 لسنة 2024، بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص ،وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،بمناسبة رأس السنة الهجرية.