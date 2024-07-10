آخر يوم للترشح لمنصب عميد كليتى العلوم والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة غدا

محمد صبحى

تواصل اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية العلوم وكذلك كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح، أن آخر موعد للتقدم والترشح على المنصب غدا الخميس 11 يوليو الجارى.

وأشار الإعلان إلى أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها .

4- 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر، وذلك حتى الخميس 11 يوليو الجارى.