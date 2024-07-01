792 طائرة هبطت بمطار العريش محملة بالمساعدات لغزة

العريش - محمد حسين

سجلت إحصائيات مطار العريش بشمال سيناء، هبوط 792 طائرة محملة بمساعدات إنسانية لصالح أهالي قطاع غزة، قادمة من دول عربية وأجنبية.

أوضحت بيانات حركة الطائرات، أن من بين هذه الطائرات، 641 طائرة حملت 25 ألف طن من المساعدات، في حين حملت 151 طائرة وفودًا رسمية عربية ودولية.

كانت آخر طائرة وصلت من الإمارات، محملة بـ11 طنًا من المساعدات تشمل 16 برميل وقود ديزل، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وخيام.

ويتم تسليم هذه المساعدات للهلال الأحمر المصري لنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

بدأت حركة وصول الطائرات في 12 أكتوبر 2024، حيث تحمل المساعدات بالإضافة إلى وفود رسمية من مختلف أنحاء العالم لتفقد مسار نقل المساعدات عبر المعابر.

ومن بين الدول التي أرسلت طائرات مساعدات: الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، إنجلترا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، النرويج، عمان، قطر، رومانيا، روسيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، سويسرا، هولندا، تونس، تركيا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، والمملكة العربية السعودية، الأرجنتين.



