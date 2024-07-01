6 مرشحين ديمقراطيين للوقوف فى وجه ترامب حال تنحى بايدن

وكالات

على الرغم من أن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تحظى بدعم قوى من معظم الديمقراطيين المنتخبين، إلا أن أداءه فى المناظرة الرئاسية مع دونالد ترامب، التى لاقت انتقادات واسعة النطاق، أشعلت الحديث حول ما إذا كان ينبغى عليه التنحى قبل انتخابات نوفمبر، وأبرز المرشحين لخلافته.

ويعتبر جو بايدن واحدًا من أشهر السياسيين فى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الخمسين عامًا الماضية، بصفته عضوًا فى مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، ونائبًا للرئيس باراك أوباما، ورئيسًا فى نهاية الأمر بحسب بيزنيس إنسايدر، مشيرين إلى أن عمره الكبير يثير القلق بين العديد من الناخبين.

كان من أبرز الديمقراطيين الغاضبين الذى دق ناقوس الخطر فور انتهاء المناظرة بين بايدن وترامب، ديفيد أكسلرود، الذى كان فى السابق أحد كبار مستشارى البيت الأبيض فى عهد الرئيس باراك أوباما، حيث أكد بحسب شبكة سى إن إن الأمريكية أن الصدمة انتابت الكثيرين من بايدن وطريقته، ولفت إلى أنه ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغى عليه الاستمرار من عدمه.

كامالا هاريس

ذلك الأمر دفع العديد من الأسماء المرشحة لخلافته إلى الظهور على السطح، على الرغم من تأكيده على الاستمرار فى السباق الرئاسي، كان على رأسهم نائبته كامالا هاريس والتى عملت بشكل وثيق مع بايدن فى أشياء متنوعة مثل حقوق التصويت والسياسة الخارجية.

وتمتلك هاريس بحسب الصحيفة الأمريكية خبرات عديدة، حيث كانت فى السابق محامية لمنطقة سان فرانسيسكو، ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا، وعضوًا بمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وتعد شخصية تاريخية فى حد ذاتها كأول نائبة رئيس سوداء وأمريكية هندية.

جافين نيوسوم

من الأسماء أيضًا جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، الذى أصبح فى السنوات الأخيرة أحد أبرز البدلاء الديمقراطيين لبايدن، حيث كان فى السابق عمدة سان فرانسيسكو ونائب حاكم ولاية كاليفورنيا، الولاية الأكثر سكانًا فى البلاد، وفى أعقاب المناظرة مباشرة، رفض الدعوات داخل بعض الأوساط الديمقراطية لبايدن للتخلى عن محاولة إعادة انتخابه، ووصف مثل هذا الحديث بأنه "غير ضروري".

ميشيجان جريتشن

حاكمة ولاية ميشيجان، بحسب بيزنس إينسايدر، والتى تتميز بفوزها فى العديد من المعارك السياسية الصعبة من المتوقع أن تكون خليفة لبايدن إذا قرر التنحي.

إيمى كلوبوشار

سيناتور من ولاية مينيسوتا التى عملت فى مجلس الشيوخ منذ عام 2007، وترشحت للرئاسة فى عام 2020، وحققت إيمى نتيجة قوية فى الانتخابات التمهيدية فى نيو هامبشاير، حتى إنها تفوقت على بايدن والسيناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس فى ذلك الوقت، لكن حملتها لم تكن قادرة على الحصول على الزخم الذى احتاجته فى الانتخابات التمهيدية وخرجت من السباق.

كورى بوكر

سيناتور من نيوجيرسي، وهو شخصية محتملة لاختيار الديمقراطيين له إذا قرر بايدن التنحي، حيث كان أحد المرشحين أمام بايدن لمنصب الرئاسة فى 2020 ويعتبر بالنسبة للديمقراطيين شخصية وطنية، ويمكن أن يكون منافسًا محتملًا فى الرئاسة 2028، ومن ضمن المرشحين أيضًا الحاكم روى كوبر، من ولاية كارولينا الشمالية، والذى بحسب الصحيفة كان المشرع السابق للولاية، والمدعى العام لكارولينا الشمالية سابقًا، والحاكم الحالى لفترتين فى صفوف الحكومة، وتغلب على الانقسامات السياسية فى ولايته.

ويس مور

أما حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، فيعد من قدامى المحاربين فى الجيش وركز بشكل كبير على معالجة قضايا مثل فقر الأطفال والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وهما من أكثر تحديات السياسة العامة إثارة للقلق التى يواجهها القادة فى الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون مرشحًا للمنصب